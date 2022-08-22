Новосибирский вирусолог Чепурнов поддержал идею масочного режима для школьников

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Вирусолог из Новосибирска Александр Чепурнов считает нецелесообразным вводить дистанционное обучение для школьников с 1 сентября.

Каждый день в Новосибирске выявляют несколько сотен новых заразившихся COVID-19. Но вводить дистанционное обучение нецелесообразно, считает вирусолог, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

По словам профессора, шестая волна ковида не настолько опасная, чтобы переживать ее дома. Такие ограничения не сократят заболеваемость, зато негативно скажутся на экономике и качестве образования.

«Омикрон стал менее патогенен по сравнению с Дельтой и уханьским вариантом — смертельных исходов от него стало в 10 раз меньше, летальность снизилась до 0,2-0,3%. На фоне этого ряд стран — в том числе и такая дотошная страна, как Израиль — переходят к тому, чтобы не вводить принудительные меры, а просто призывать людей поменьше находиться в общественных местах и пользоваться масками. Я с этим подходом согласен. Людей заставить сидеть по домам уже не получится, а потери от дистанционки огромные», — приводит слова Александра Чепурнова nsk.aif.ru.

Поведение и характер нынешней волны предсказать сложно. Так же, как и непонятны меры, которые предпримет государство, чтобы сократить заболеваемость.

«Воспроизведёт ли нынешняя волна ситуацию с сезонной заболеваемостью или ситуацию с Омикроном, пока неясно. В любом случае, мы будем вынуждены ориентироваться на состояние медицинской системы. Как только медицинская система перестанет справляться, не будет хватать врачей и койкомест, государство будет вводить дополнительные меры», — объясняет вирусолог.

Более эффективной мерой является ношение масок. Они дают незначительный — сейчас для заболевания коронавирусом нужна меньшая инфицирующая доза, но все же положительный эффект. «Но школьников и студентов заставить их носить не получится. Всеобщий обязательный масочный режим и штрафы за его нарушение тоже ни к чему не приведут», — ‎говорит Александр Чепурнов.

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