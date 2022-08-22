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общество

Новосибирский вирусолог Чепурнов поддержал идею масочного режима для школьников

Фото Новосибирский вирусолог Чепурнов поддержал идею масочного режима для школьников
Фото Новосибирский вирусолог Чепурнов поддержал идею масочного режима для школьников

Фото: pexels.com

Вирусолог из Новосибирска Александр Чепурнов считает нецелесообразным вводить дистанционное обучение для школьников с 1 сентября.

Каждый день в Новосибирске выявляют несколько сотен новых заразившихся COVID-19. Но вводить дистанционное обучение нецелесообразно, считает вирусолог, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

По словам профессора, шестая волна ковида не настолько опасная, чтобы переживать ее дома. Такие ограничения не сократят заболеваемость, зато негативно скажутся на экономике и качестве образования.

«Омикрон стал менее патогенен по сравнению с Дельтой и уханьским вариантом — смертельных исходов от него стало в 10 раз меньше, летальность снизилась до 0,2-0,3%. На фоне этого ряд стран — в том числе и такая дотошная страна, как Израиль — переходят к тому, чтобы не вводить принудительные меры, а просто призывать людей поменьше находиться в общественных местах и пользоваться масками. Я с этим подходом согласен. Людей заставить сидеть по домам уже не получится, а потери от дистанционки огромные», — приводит слова Александра Чепурнова nsk.aif.ru.

Поведение и характер нынешней волны предсказать сложно. Так же, как и непонятны меры, которые предпримет государство, чтобы сократить заболеваемость.

«Воспроизведёт ли нынешняя волна ситуацию с сезонной заболеваемостью или ситуацию с Омикроном, пока неясно. В любом случае, мы будем вынуждены ориентироваться на состояние медицинской системы. Как только медицинская система перестанет справляться, не будет хватать врачей и койкомест, государство будет вводить дополнительные меры», — объясняет вирусолог.

Более эффективной мерой является ношение масок. Они дают незначительный — сейчас для заболевания коронавирусом нужна меньшая инфицирующая доза, но все же положительный эффект. «Но школьников и студентов заставить их носить не получится. Всеобщий обязательный масочный режим и штрафы за его нарушение тоже ни к чему не приведут», — ‎говорит Александр Чепурнов.

Среди штаммов COVID-19 к концу лета особенно выделился «Кентавр» — он наиболее распространен среди заболевших. Ранее Сиб.фм писал, как отличить по симптомам новый штамм коронавируса от ОРВИ.

 

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Автор:
Софья Сибрикова
журналист

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Теги

коронавирус
дистанционное обучение
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