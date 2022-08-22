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общество

Ящик лисичек собрала за дачей жительница Академгородка

Фото Ящик лисичек собрала за дачей жительница Академгородка
Фото Ящик лисичек собрала за дачей жительница Академгородка

Фото из публикации сообщества «Щ, Академ и окрестности» ВКонтакте

Жительнице Академгородка удалось набрать ящик свежих лисичек — все грибы нашлись сразу за её дачным участком.

Новосибирские любители тихой охоты продолжают делиться трофеями грибного сезона: например, у одной из жительниц Академгородка за один «подход» получилось собрать сразу ящик свежих личисек. Щедрое на грибы место обнаружилось недалеко от её дачного участка. Фотографией своей добычи она поделилась в сообществе «Щ, Академ и окрестности».

«Наша подписчица решила сходить по грибы за своей дачей. В принципе, получилось неплохо», — написали в публикации.

«У нас грибы белые и подберёзовики растут на газоне прямо на даче. В том году был очень грибной год, и мы с газона срезали иногда больше 10 маленьких грибочков. Так всё лето срезаю и замораживаю», — рассказала в комментариях одна из местных жительниц.

Недавно Сиб.фм рассказывал о новосибирце, который собрал полный багажник маслят в одном из лесов Маслянинского района.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
грибы
грибники
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