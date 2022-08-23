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Обитавшего в Забайкалье травоядного динозавра кулиадромея описал ученый Попов

Фото Обитавшего в Забайкалье травоядного динозавра кулиадромея описал ученый Попов
Фото Обитавшего в Забайкалье травоядного динозавра кулиадромея описал ученый Попов

Фото: CC BY-SA 4.0. Nobu Tamura

Палеонтолог Ярослав Попов описал травоядного динозавра кулиадромея из Забайкальского края.

20 августа научный сотрудник государственного Дарвиновского музея Ярослав Попов описал одного из динозавров, живших на территории современного Забайкальского края. Об этом сообщает издание ZabNews.

Палеонтолог называет древнее создание смесью различных знакомых нам животных: лысый хвост как у крысы, лапы наподобие птичьих к цепкими когтями. Его тело покрывали мелкие перья, напоминавшие шерстку. И на голове «что-то вроде шапочки».

Размер кулиадромея в холке был 60-70 см, в длину от носа до хвоста он был не больше полутора метров, и был травоядным. Ярослав Попов называет его не иначе как «симпатягой».

Напомним, ранее на Кузбассе нашли кости зауропода. Это 30-метровый ящер с длинной шеей и массивным туловищем, и он жил на Земле 85-210 миллионов лет назад. По словам специалистов, полный скелет этого динозавра не представлен ни в одном музее мира. В России же до прошлого года не было найдено ни одной его кости.

Также сообщается, что для изучения юрских динозавров в Забайкалье создадут научный центр. Объект займёт площадь в 81 гектар в пади Кулинда, где в 2010 году доктор геолого-минералогических наук Софья Синица обнаружила несколько окаменелостей плохо сохранившихся останков динозавра.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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