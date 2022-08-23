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Новосибирская область стала 6-й в топ-10 по количеству ДДУ за первое полугодие 2022 года

Фото Новосибирская область стала 6-й в топ-10 по количеству ДДУ за первое полугодие 2022 года
Фото Новосибирская область стала 6-й в топ-10 по количеству ДДУ за первое полугодие 2022 года

Фото Максима Николаева

По итогам первого полугодия 2022 года Новосибирская область сохранила 6-е место в топ-10 по количеству зарегистрированных договоров долевого участия.

Центральный аппарат Федеральной Службы Кадастра и Картографии подвёл итоги по показателям «Количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве» за первое полугодие 2022 года с разбивкой по регионам РФ. Опубликованные итоги прокомментировал независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

Тройку лидеров с большим отрывом составили столичные регионы: Москва с 64 258 38 583 ДДУ, Московская область — 42 430 26 430 штук, а также Санкт-Петербург — 35 690 22 415. На эти регионы приходится 37% всех продаж по договорам долевого участия в России.

После столиц расположился Краснодарский край — 23 281 договора, Красноярский край — 21696, за которым — Новосибирская область с показателем 15 612 договоров участия в долевом строительстве.

Также в десятку лидеров по объёму продаж в РФ вошли Свердловская и Ленинградская области, Республика Татарстан, а в качестве замыкающего региона — Тюменская область.

«В десятке лидеров сразу два региона из Сибирского Федерального Округа: в условиях падения продаж во втором квартале и Красноярскому краю, и Новосибирской области удалось улучшить свои показатели», —

считает аналитик.

Сергей Николаев добавил: суммарная доля лидеров СФО в общем объёме продаж по РФ выросла с 8,43 до 9,74%. При этом, несмотря на высокую доля строительства по проектному финансированию, доля ДДУ с эскроу-счетами в Новосибирской области ниже, чем по СФО — 84,5% против 92,5%.

Ранее аналитик объяснил, каким образом региону удалось подняться в рейтинге по суммарному вводу жилья за семь месяцев.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Новосибирская область
строительство
недвижимость
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