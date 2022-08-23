Российских пенсионеров ждёт рекордное повышение пенсий до 22 174 рублей: объявлена дата повышения

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Пенсионерам выплатят повышенные пенсии к началу 2023 года. С учётом индексации средний размер пенсий в России вырастет с 19 360 до 22 174 рублей.

Очередная индексация пенсий для неработающих пенсионеров запланирована на начало 2023 года. С учетом прибавки пенсии в стране достигнут рекордного уровня. Причем индексация ждет и некоторых работающих пенсионеров.

Как сообщил пенсионный эксперт Сергей Власов, в министерстве труда и социальной защиты РФ уже подготовили документ, в котором прописаны конкретные параметры повышения.

Согласно документу, с 1 января 2023 года страховые пенсии в России повысят на 6,8%, в результате чего средний размер пенсий вырастет до 22 174 рубля. Для России это будет максимальный размер пенсий.

Также специалист отмечает, что размер индексации определен на несколько лет вперед. В 2024 году пенсии пожилых граждан будут проиндексированы на 6,1%, в среднем выплата составит 23 390 рублей. А в 2025 году в планах сразу две индексации страховых пенсий — в феврале и апреле. В общей сложности выплаты повысят более чем на 7,5%. Таким образом, средний размер пенсий в стране достигнет почти 24 500 рублей.

При определенных условиях получить прибавку к пенсии смогут и работающие пенсионеры. Как уточнил Власов, прибавка ждет тех, кто оформится в качестве самозанятого и будет признан неработающим. Такая схема дает пенсионеру право на индексацию при наличии официального заработка.

Ранее Сиб.фм писал о том, что средняя пенсия в России выросла до 19 300 рублей после индексации на 10%. Напомним, что пенсионеры могут получить 13-ю пенсию. Законопроект о выплате будет внесен в ГД группой депутатов осенью 2022 года.

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