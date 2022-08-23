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Зампред Правительства РФ Чернышенко прилетел на «Технопром-2022» в Новосибирск

Фото Зампред Правительства РФ Чернышенко прилетел на «Технопром-2022» в Новосибирск
Фото Зампред Правительства РФ Чернышенко прилетел на «Технопром-2022» в Новосибирск

Фото nso.ru

Дмитрий Чернышенко откроет IX Международной форум технологического развития «Технопром-2022» в Новосибирске.

23 августа в Новосибирске откроется форум «Технопром-2022». На церемонию открытия, а также на пленарное заседание прибудет заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. Об этом сообщает правительство Новосибирской области.

Рабочий визит Чернышенко включит в себя осмотр выставки инновационных разработок и технологических решений и обсуждение перспектив развития «Передовых инженерных школ».

Кроме посещения форума «Технопром-2022», зампред посетит строящуюся ледовую арену и кампус НГУ.

Напомним, ранее Дмитрий Чернышенко посещал Новосибирск, чтобы оценить ход строительства ледовой арены.

Также на «Технопроме-2022» в Новосибирске пройдет битва роботов. Участвовать можно в формате команд 2 на 2 или 3 на 3.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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