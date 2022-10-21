Суд в Новосибирске отменил штраф за езду на электросамокате без прав

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Новосибирский суд пересмотрел решение о наказании для местного жителя, который пользовался электросамокатом без водительских прав.

Решение о взыскании в отношении новосибирца, который пользовался электросамокатом фирмы Whoosh без водительских прав, отменили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервис, предоставивший услугу.

«Суд принял документы, подтверждающие мощность самоката Whoosh, и подтвердил, что по своим техническим характеристикам он не может быть приравнен к мопеду, поскольку номинальная мощность его электродвигателя не превышает 250 Вт», — сообщила компания.

В основе решения лежал тот факт, что мощность электросамоката равна мощности велосипеда. Из этого вывода следует, что для управления и одним, и другим, водительские права не нужны. Кроме того, в компании утверждают, что ГИБДД составило заключение о мощности самоката на основе данных из интернета.

«Решение суда должно помочь дальнейшему развитию кикшеринга в Новосибирске, убрав нелогичные и надуманные преграды, позволив сосредоточить внимание на действительно важных вопросах: развитие инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности и рост культуры вождения электросамокатов», — отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее мэрия Новосибирска выиграла суд у компании Urent о запрете размещения электросамокатов.