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В Новосибирске горожане жалуются на состояние остановки «Площадь Сибиряков-Гвардейцев»

Фото В Новосибирске горожане жалуются на состояние остановки «Площадь Сибиряков-Гвардейцев»
Фото В Новосибирске горожане жалуются на состояние остановки «Площадь Сибиряков-Гвардейцев»

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм (иллюстративное)

Новосибирцы заявили о плачевном состоянии остановки «Площадь Сибиряков-Гвардейцев».

Новосибирцы жалуются на состояние остановки «Площадь Сибиряков-Гвардейцев». Жители столицы Сибири оставляют жалобы в социальных сетях, обратил внимание «АиФ-Новосибирск».

«Правда, нормативный документ или его номер не приложили (хотелось бы удостовериться, что санитарные нормы предусматривают голубиные фекалии, граффити на стенах и гнилые пеньки от лавочек). Надеюсь что данный пост поможет в приведении этого остановочного пункта в нормальное состояние, ведь там проблематично присесть и дождаться транспорта под крышей», — указала женщина в публикации.

Автор поста пишет, что её возмужает состояние разрушенного павильона и уродливые граффити, которые покрывают стены остановки внутри. Кроме того, на обшивке видны трещины и плесень.

На жалобу поступил ответ местных властей. Администрация Кировского района Новосибирска заявила, что остановочный павильон в нормальном состоянии и не требует ремонта.

Напомним, Новосибирск сковали пробки вечером 21 октября.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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