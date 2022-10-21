Возбуждено дело о мошенничестве в центре соцподдержки в Искитиме

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Экс-руководителя центра соцподдержки в Искитиме Екатерину Окань подозревают в хищении 400 тысяч рублей.

По данным Прокуратуры по Новосибирской области, с 2019 по 2021 годы бывшая директор центра социальной поддержки Екатерина Окань фиктивно устроила рабочего, зарплата которого уходила в ее карман. Общий ущерб от действий женщины составил около 400 тысяч рублей.

Против фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», прокуратура ведет расследование.

Ранее Сиб.фм сообщал о приговоре новосибирскому топ-менеджеру, который обобрал иностранную Корпорацию на 27,5 миллиона рублей. А также о заключении директора «Агросервиса» в СИЗО за многомилионное мошенничество.