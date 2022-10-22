Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

политика экономика общество

Отправка первых мобилизованных на СВО, элитный батальон «Вега» и новый прокурор НСО Бучман: итоги недели на Сиб.фм

Фото Отправка первых мобилизованных на СВО, элитный батальон «Вега» и новый прокурор НСО Бучман: итоги недели на Сиб.фм
Фото Отправка первых мобилизованных на СВО, элитный батальон «Вега» и новый прокурор НСО Бучман: итоги недели на Сиб.фм

Коллаж: Сиб.фм

Выплаты 100 тысяч рублей мобилизованным, набор в элитный батальон «Вега», новый прокурор Бучман заступил на работу, прошел суд над экс-замминистра ЖКХ Нормайкиным, отправка новобранцев в зону СВО и введение режима базовой готовности: чем запомнилась третья неделя октября.

Выплаты мобилизованным

В ходе прямого эфира 19 октября губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, что каждый мобилизованный или его семья получит единовременную выплату в 100 тысяч рублей. Эти выплаты уже идут. Кроме того, на уровне региона также принято решение о дополнительных социальных мерах поддержки: компенсация 50% расходов ЖКХ, бесплатное питание детей и школьников вплоть до 11-го класса, а также компенсация за посещение детских садов за счет областного бюджета.

Фото Отправка первых мобилизованных на СВО, элитный батальон «Вега» и новый прокурор НСО Бучман: итоги недели на Сиб.фм 2

Суд над экс-замминистра ЖКХ Нормайкиным

В среду, 19 октября прошло заседание по уголовному делу бывшего замминистра ЖКХ Новосибирской области Владимира Нормайкина — чиновник признал вину частично.

Владимир Нормайкин обвиняется в пяти эпизодах получения взятки – статья 290 УК РФ. Согласно материалам дела, речь шла о контракте стоимостью порядка 23 миллионов рублей: в 2020 году так была построена скважина в Здвинском районе.

Фото Отправка первых мобилизованных на СВО, элитный батальон «Вега» и новый прокурор НСО Бучман: итоги недели на Сиб.фм 3

Набор элитного батальона «Вега»

Губернатор Андрей Травников объявил о формировании в Новосибирской области второго именного элитного батальона «Вега».

Члены батальона, как и все остальные мобилизованные, получат все необходимое обмундирование. Вещи и снаряжение будут закуплены за счет средств областного бюджета.

Позже руководитель отряда и первый заместитель председателя Заксобрания Андрей Панфёров рассказал о требованиях к кандидатам.

Фото Отправка первых мобилизованных на СВО, элитный батальон «Вега» и новый прокурор НСО Бучман: итоги недели на Сиб.фм 4

Новый прокурор Новосибирской области Александр Бучман приступил к исполнению обязанностей

В четверг, 20 октября, прошло заседание, на котором заместитель Генпрокурора России Дмитрий Демешин в Новосибирске представил коллективу нового руководителя ведомства Александра Бучмана.

Напомним, Александр Бучман прибыл в Новосибирск из Амурской области, где работал в прокуратуре около 17 лет. Соответствующий указ о его назначении 11 октября подписал президент России Владимир Путин. Это произошло после того, как экс-прокурор Новосибирской области Яков Хорошев подал в отставку в августе 2022 года.

Фото Отправка первых мобилизованных на СВО, элитный батальон «Вега» и новый прокурор НСО Бучман: итоги недели на Сиб.фм 5

Первые подразделения мобилизованных отправились в зону СВО

В четверг, 20 октября, военнослужащих из Новосибирской, Иркутской областей, Красноярского края, готовых отправиться в зону СВО во время торжественного митинга в высшем военном командном училище города приветствовали глава нашего региона Андрей Травников, Председатель Законодательного Собрания региона Андрей Шимкив, ветераны, представители Юнармиии, командования Новосибирского гарнизона, а также священнослужители.

Позже глава региона проводил первый эшелон мобилизованных на СВО.

Фото Отправка первых мобилизованных на СВО, элитный батальон «Вега» и новый прокурор НСО Бучман: итоги недели на Сиб.фм 6

Режим базовой готовности в Новосибирской области

19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении особых режимов в регионах. Новосибирская область получила режим базовой готовности.

Такое разделение обусловлено дальностью от территории проведения СВО.

В каждом субъекте РФ создадут оперативный штаб. Особый режим работы и безопасности введут на объектах, которые обеспечивают работу общественного транспорта, коммуникаций, связи и энергетики. Также меры безопасности будут приняты на объектах повышенной опасности для жизни и здоровья людей и природы.

Фото Отправка первых мобилизованных на СВО, элитный батальон «Вега» и новый прокурор НСО Бучман: итоги недели на Сиб.фм 7

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

0

Теги

Новосибирская область
армия
военные
суд
Россия
льготы
выплаты
Украина
Владимир Путин
Панферов
прокурор
Андрей Травников
мобилизация
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

37558
Теперь уже официально: названы сроки завершения мобилизации в России в 2022
23301
Вашему браку пришёл конец: три признака скорого развода в любом возрасте
16089
Десять вузов Новосибирска попали в список лучших вузов России
14783
В Новосибирске мобилизованные составили список необходимых вещей перед отправкой на СВО
13526
Климатический кошмар: россиян предупредили о жуткой зиме 2023 года
13340
Названы 3 региона России с самой высокой смертностью пенсионеров
12792
Кремль оценил возможность введения двухлетней службы в армии