Адвокат рассказал о миллионных наживах бизнесменов на аренде автомобилей в Новосибирске

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В Новосибирске автолюбители жалуются на организацию, которая сдаёт в аренду автомобили, а потом пытается взыскать с них двойную плату.

Новосибирцы, обратившиеся за помощью к адвокату Юрию Голубицкому, рассказали, как решили взять в аренду на месяц автомобиль. На первый взгляд, организация, которая находится в обычной пятиэтажке на улице Доватора, предлагала очень выгодные условия: иномарку за тысячу в день.

Один из клиентов уже и забыл о заключённом договоре, пока не узнал о поступившем в отношении него судебном иске. Согласно заявлению, с мужчины требовали вернуть 30 000 рублей за досрочное расторжение договора и плату за месяц 30 000 рублей, арендную плату в размере 49 600 рублей (1600 рублей в сутки).

«Летом ко мне обратился клиент. Претензия была предъявлена на достаточно крупную сумму – в размере около 100 000 рублей. Это в два раза больше стоимости аренды автомобиля, — рассказывает Юрий Голубицкий. –

Когда начал искать информацию об арендодателе, я выяснил, что с 2014 года на сайте Дзержинского суда достаточно исков о взыскании денежных средств на ремонт автомобилей».

При этом клиент адвоката вносил 50% от суммы в качестве предоплаты, но никаких кассовых чеков на руки не получил. Попользовавшись машиной несколько дней, мужчина её вернул назад. Арендодатель осмотрел авто, на этом клиент ушёл из организации и забыл об её существовании. Но ИП А., с которым был заключён договор, видимо, нет.

«Иск был подан о взыскании денежных средств. Если ответчик не согласен, то подаётся заявление о несогласии, и судебный приказ отменяется. После этого дело может рассматриваться в обычном порядке», — объясняет механизм защиты Юрий Голубицкий.

Правозащитник говорит, что на сайте Дзержинского районного суда таких дел сотни. Возможно, кто-то из бравших в аренду машину у ИП А. даже не догадывается о том, что должен за ремонт сотню тысяч. Среди клиентов, судя по фамилиям, было много выходцев из Средней Азии, которые брали машины для работы в такси и вряд ли отличаются правовой грамотностью.

Тех, кто решается идти в суд, чтобы отменить судебный приказ о задолженности, чаще всего ждёт выигрыш. Повторные иски от ИП А., судя по практике, уже не поступают. Защищавший арендатора юрист узнал много интересного об этом предпринимателе.

«Попасть на территорию его офиса арендатору невозможно, как и иным сторонним лицам. Вход в помещение осуществляется по звонку, — говорит Юрий Голубицкий. — В процессе сбора данных я выяснил, что данный ИП с 2014 года многократно являлся стороной по гражданским делам. В большинстве случаев как истец, в статусе ИП. Но также выступал и как физическое лицо. По запросу по его фамилии на сайте мирового судьи 6-го судебного участка найдено 679 записей. При просмотре карточек данных дел – большая часть связана с вынесением судебного приказа в пользу данного гражданина».

Таким образом, если один клиент остался должен арендодателю порядка ста тысяч рублей, то речь может идти о десятках миллионов. Есть и длительные процессы, в которых ответчики доказывают, что не брали никаких займов.

«Иски этого индивидуального предпринимателя являются однотипными: в 21-22 году суть иска сводится к взысканию сумм штрафных санкций за нарушение условий договора: досрочное расторжение договора, простой. А также возмещение стоимости ремонта, — приходит к выводу адвокат.

- Ещё один из вариантов – взыскание по договорам ОСАГО. При этом по устным условиям – сданные в аренду автомобили должны быть зарегистрированы в системе такси. Бывает, что ответчик требует вернуть денежные средства по договорам займа, при этом в одном случае ответчик утверждал, что денежные средства не получал, однако с него было взыскано 399 000 рублей, в другом случае заемщик обнаружил в комплекте документов договор займа, который не подписывал и выявлена подделка его подписи».

Первый иск, который принёс ИП П. 300 000 на сайте суда, зарегистрирован был ещё в 2014 году. С тех пор – их десятки.

В сервисе «Yandex.карты» сказано, что по официально компания является центром подключения такси. Имеются и два отзыва о компании.

«Поставила бы ещё меньше, но нельзя. Не берите авто в аренду в этой конторе!!!! На вас могут повешать всё, что можно и нельзя требуя возмещения деньгами. Машины все отжаты по техническому состоянию, большой расход топлива. Написала бы ещё больше.... Негатива очень много осталось... P.S. У них практикуется дистанционная блокировка машины на ходу и не важно где вы находитесь и за это они ответственности не несут!!!!!!»

- оставила отзыв одна из клиенток в интернете.

Корреспондент Сиб.фм попробовал позвонить по телефонам ИП А., которые были указаны в договорах обманутых клиентов. Мужчина осторожно интересовался целью звонка. Представиться категорически отказался. После рассказа о жалобах клиентов на него заявил, что есть статья «клевета».

Ещё по одному телефону Сиб.фм дали другой номер, сказав, что там берут машины в аренду. А уже там предложили приехать и выбрать Hyundai Solaris в аренду, стоимость дня начинается от тысячи рублей.

Юрист Юрий Голубицкий советует всем, кто попал в такую ситуацию, аннулировать договоры по суду. А если одна из фирм ИП А. подаст ещё один иск – сохранить все документы, оставшиеся после аренды машины.

Напомним, в мае этого года Сиб.фм уже рассказывал историю, как арендовавшую машину у «Делимобиля» девушки заставляли заплатить 28 тысяч рублей за царапину на бампере. После огласки каршеринговая компания от претензий отказалась.