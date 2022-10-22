После теплых выходных 22-23 октября в Новосибирск придёт резкое похолодание

Фото Юрия Бессмельцева

В Новосибирске сравнительно теплые выходные 22-23 октября сменит холодный понедельник.

22 октября, в эту субботу новосибирцев ждёт ещё комфортная погода. Согласно прогнозам Западно-Сибирского гидрометцентра, столбик термометра поднимется до 14 градусов. Небо всё же заволокут тучи: будет пасмурно, возможен дождь.

В субботу ветер будет умеренным, но вот к воскресенью, 23 октября, начнутся сильные порывы ветра – до 20 метров в секунду. К вечеру пойдёт не только дождь, но и мокрый снег.

"Осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, местами сильные, гололедные явления, отложение мокрого снега, усиление ветра 17-22 м/с",

– сообщает "Западно-Сибирское УГМС".

В понедельник, 24 октября, похолодание продолжится: день ото дня столбик термометра будет всё интенсивнее будет стремиться к минусовым температурам.