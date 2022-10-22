Превратитесь в старуху: три ошибки, которые совершают все женщины после 40 лет

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Многие женщины, которым уже за 40 уверены, что жизнь в этом возрасте только начинается, поэтому они продолжают придерживаться правил актуальных для юных особ. В материале Сиб.фм рассказываем о трех главных ошибках, которые допускают дамы после сорока.

Похудение

Самая первая ошибка — пытаться худеть при помощи тех же способов, что и раньше, например в 30 лет. После 40 ни одна прошлая диета уже не работает. Наоборот — может произойти обратный эффект. Как выяснилось, чаще всего проблема связана с гормонами.

При снижении эстрогена организм включает механизм защиты — компенсирует недостаток этого гормона жировыми тканями, так как они помогают организму вырабатывать эстроген. Принцип прост: чем больше дисбаланс, тем больше жировых отложений. Поэтому в питание нужно добавлять продукты, богатые фитоэстрогенами — растительными аналогами женских половых гормонов, например, соя и кунжут.

Движение

В возрасте за 40 многие начинают жаловаться на боль в мышцах, спине, суставах и так далее. Из-за чего каждый поневоле начинает беречь себя и избегать «лишних» физических нагрузок. Однако, заниматься надо не меньше, чем раньше, а столько же, а еще лучше — больше. В противном случае после 40 лет человек рискует потерять до 10% мышц в год. А это значит, что метаболизм замедлится, соответственно появятся лишние килограммы и усталость.

Уход за кожей, как в 30 лет

Речь идет об уходе с помощью кремов и салонных процедур. Однако теперь этого будет недостаточно, так как нельзя игнорировать правила здорового образа жизни.

Во-первых, следует помнить про питьевой режим и употреблять не менее двух литров воды в день. Во-вторых, спать восемь часов в сутки или больше. В-третьих, когда вы дома нужно заниматься фейсфитнесом — это отличная профилактика морщин.

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