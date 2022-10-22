В Бердске на крупном пожаре получили ожоги два человека

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Крупный пожар произошёл ночью 22 октября в Бердске Новосибирской области: пламя перекинулось на соседние строения.

Звонок на пульт пожарных поступил 22 октября в 01.22. Горел частный дом в микрорайоне Южный. Уже через пять минут первые бойцы МЧС были на месте.

"Из-за позднего обнаружения и сообщения в пожарную охрану пламя успело перекинуться на крыши двух рядом стоящих домов. Также существовала дальнейшая угроза перехода огня на соседние здания и сооружения", – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

По предварительной оценке пожар произошёл на площади 300 квадратных метров. Поэтому на место выехали дополнительные расчёты, на месте работали около 30 спасателей.

"Для бесперебойной подачи воды на тушение осуществлялся ее подвоз от ближайшего водоисточника, расположенного на расстоянии 900 метров. В условиях сильного задымления и высоких температур работали звенья газодымозащитной службы,

– сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области. — В течение часа пожар удалось локализовать, еще пятнадцать минут потребовалось пожарным на ликвидацию открытого горения".

В итоге сгорели три дома, гараж и были повреждены три автомобиля. От чего произошло возгорание сейчас устанавливают дознаватели.

Напомним, сотрудники ГУ МЧС уже не раз предупреждают о рисках возникновения пожаров с наступлением холодов.