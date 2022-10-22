В Новосибирске перед отправкой эшелонов с мобилизованными раскупили иконы

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На этой неделе в иконных лавках новосибирских храмов появились недорогие обереги для мобилизованных, правда, их разбирают за несколько дней.

Маленькие ламинированные иконки появились в церковной лавке Вознесенского собора недавно. Ими интересуются многие, поэтому они сразу подписаны: "для военных".

"Это Святой Михаил – высший ангельский чинарь, это Александр Невский. На обороте специальные молитвы для воинов, стоит 20 рублей,

– объясняет служительница Вознесенского собора. – Приходят, берут помногу те, кто уезжает. Батюшка зайдёт, возьмёт штук 50 сразу. Вот новую партию завезли, предыдущую быстро разобрали".

Для справки: Михаил — главный архангел. Его имя упоминается и в Ветхом, и в Новом Заветах. При этом, как правило, в Ветхом Завете имена ангелов не фигурируют, однако его имя упомянуто несколько раз в конце Книги пророка Даниила. Архангел Михаил считается покровителем воинов, сражающихся за правое дело. Также к этому святому чаще всего обращают молитвы об исцелении.

Святой благоверный князь Александр Невский считается великим воином-молитвенником. В историю он вошёл как один из самых почётных полководцев России, чьё войско побелило крестоносцев на Чудском озере. Согласно информации, дошедшей до наших дней Александр Невский перед смертью стал монахом. Он считается покровителем сухопутных войск и военно-морского флота.

Иконки, которые продают в новосибирских церквях, содержат также молитвы о мире и исцелении. Как рассказывают священнослужители, их начали выпускать специально для тех, кто отправляется в зону СВО.

Напомним, сегодня утром, 22 октября, для участия в спецоперации отправился уже второй эшелон с мобилизованными, который проводил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Также корреспондент Сиб.фм узнал в военкомате Калининского и Дзержинского районов, что там активисты раздают Библии.