В Новосибирске в воскресенье ожидается резкое похолодание и ветер до 22 м/с

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По данным синоптиков, погода в Новосибирске резко ухудшится.

Резкое ухудшение погодных условий ожидается в Новосибирске в грядущее воскресенье. Об этом сообщают синоптики.

«По данным ГМЦ в НСО ожидается резкое похолодание, дождь, мокрый снег, гололедные явления, усиление ветра 17-22 м/с.», — сказано в предупреждении.

Ранее Сиб.фм писал, что Западно-Сибирский гидрометцентр уже предупреждал о грядущем похолодании и усилении ветра в Новосибирской области. Синоптики сообщали, что ветер усилится до 20 метров в секунду. Температура воздуха опустится до +2 градусов, а в течение дня будет идти мокрый снег.

Более резкое ухудшение погодных условий будет в области, где ветер может усилиться до 22 метров в секунду, а на дорогах ожидается гололёд. Ночью возможны заморозки до -5 градусов, которые приведут к гололедице.

Напомним, ранее в Новосибирске появился прогноз погоды на зиму 2022 – 2023 годов.