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В Новосибирском зоопарке родился пингвинёнок Гумбольта

Фото В Новосибирском зоопарке родился пингвинёнок Гумбольта
Фото В Новосибирском зоопарке родился пингвинёнок Гумбольта

Фото: Новосибирский зоопарк им. Шило

В Новосибирском зоопарке им. Шило произошло пополнение в семье пингвинов Гумбольта.

Детёныш в семье пингвинов Гумбольта родился в Новосибирском зоопарке им. Шило. Об этом сообщили в пресс-службе зверинца. Малыш появился на свет 1 октября в семье пингвинов Флиппа и Мими — это их первенец.

«Пингвины, как и большинство птиц, растут быстро. Когда ему исполнилось две недели, мы начали менять подходы в кормлении. Если сначала мы методично очищали рыбу и в блендере измельчали ее до нежной кашицы, то сейчас уже даем мелкие кусочки филе. Постепенно приучаем к взрослой пище. Ждем, что скоро он станет «трудным подросточком», — рассказывает зоолог отдела мелких приматов и пингвинов Мария Васенина.

Фото В Новосибирском зоопарке родился пингвинёнок Гумбольта 2

Сотрудники зоопарка отмечают, что лаленького пингвиненка пока будут выкармливать искусственно. В Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило пингвины Гумбольдта содержатся с 2016 года. С 2018 года регулярно размножаются.

Напомним, ранее в зоопарке на Алтае свинья покусала ребёнка из Новосибирска.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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