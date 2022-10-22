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общество

В России по мобилизации призвали 260 тысяч мужчин

Фото В России по мобилизации призвали 260 тысяч мужчин
Фото В России по мобилизации призвали 260 тысяч мужчин

Фото автора

О промежуточных итогах частичной мобилизации сообщила глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина.

В среду, 19 октября, в Государственной думе России прошло закрытое совещание с участием замминистра обороны РФ Николаем Панковым. О вопросах, которые на нём обсуждали рассказала Нина Останина.

"Николай Александрович Панков, когда был в Госдуме назвал, что на сегодняшний день из 300 тысяч мобилизована 251 тысяча. Сегодня эта цифра изменилась, уже мобилизовано 260 тысяч, осталось выполнить контрольную цифру мобилизации только на 14%",

– сообщила Нина Останина информационному агентству ТАСС

По прогнозам главы комитета Госдумы, мобилизация должна будет завершиться на следующей неделе. Еще один вопрос, который обсуждали на закрытом заседании касался вопроса предоставления отсрочки многодетным отцам или мужчинам, на попечении которых находится больной ребёнок.

Напомним, из Новосибирска в зону СВО отправлены уже два эшелона с мобилизованными. Один из них сегодня утром в субботу, 22 октября, проводил мэр столицы Сибири Анатолий Локоть.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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