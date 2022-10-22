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Волонтёры из Новосибирска рассказали, как чёрному коту отрубили лапу на Хэллоуин

Фото Волонтёры из Новосибирска рассказали, как чёрному коту отрубили лапу на Хэллоуин
Фото Волонтёры из Новосибирска рассказали, как чёрному коту отрубили лапу на Хэллоуин

Фото: Pixabay.com

Уже неделю как приюты Новосибирска отказывают всем желающим завести чёрного кота: опасения зоозащитников связаны с приближающимся Хэллоуином. Свои опасения волонтёры подкрепляют реальными историями.

Не отдавать чёрных котов перед Хэллоуином новосибирские зоозащитники стараются последние пять лет. Ряд громких случаев расправы над животными такого окраса в октябре прогремел в 2017-2018 годах.

Реальную историю в своём Telegram-канале рассказали волонтёры приюта "Дари добро". Жертвой магического обряда стал уличный кот чёрного цвета по кличке Джек. Его подкармливали бабушки и искали ему дом.

"В ночь на Хэллоуин кот исчез, а вернулся он в свой подвал 1 ноября с отрубленной лапой. Ветеринары констатировали то что срез был именно отрублен. Ровненько, как по линейке. А лапа предварительно была обрита",

- рассказали в приюте.

Зоозащитники говорят, что судьба Джека всё равно сложилась благополучно: ему нашли дом. А чёрных кошек после этого стали раздавать осторожнее. Впрочем, жестокому обращению подвергаются не только коты этого окраса: Сиб.фм рассказывал историю Звёздочки, с которой подростки пытались снять шкуру на Бугринском мосту.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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