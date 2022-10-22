Волонтёры из Новосибирска рассказали, как чёрному коту отрубили лапу на Хэллоуин

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Уже неделю как приюты Новосибирска отказывают всем желающим завести чёрного кота: опасения зоозащитников связаны с приближающимся Хэллоуином. Свои опасения волонтёры подкрепляют реальными историями.

Не отдавать чёрных котов перед Хэллоуином новосибирские зоозащитники стараются последние пять лет. Ряд громких случаев расправы над животными такого окраса в октябре прогремел в 2017-2018 годах.

Реальную историю в своём Telegram-канале рассказали волонтёры приюта "Дари добро". Жертвой магического обряда стал уличный кот чёрного цвета по кличке Джек. Его подкармливали бабушки и искали ему дом.

"В ночь на Хэллоуин кот исчез, а вернулся он в свой подвал 1 ноября с отрубленной лапой. Ветеринары констатировали то что срез был именно отрублен. Ровненько, как по линейке. А лапа предварительно была обрита",

- рассказали в приюте.

Зоозащитники говорят, что судьба Джека всё равно сложилась благополучно: ему нашли дом. А чёрных кошек после этого стали раздавать осторожнее. Впрочем, жестокому обращению подвергаются не только коты этого окраса: Сиб.фм рассказывал историю Звёздочки, с которой подростки пытались снять шкуру на Бугринском мосту.