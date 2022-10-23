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95 населенных пунктов в Новосибирской области остались без света из-за урагана

Фото 95 населенных пунктов в Новосибирской области остались без света из-за урагана
Фото 95 населенных пунктов в Новосибирской области остались без света из-за урагана

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Штормовой ветер повредил линии электроснабжения 95 населенных пунктов в Новосибирской области.

23 октября в Новосибирской области порывы ветра достигали скорости 28 метров в секунду. Из-за этого оказались повреждены линии электроснабжения 95 населенных пунктов по всему региону. Об этом сообщает правительство Новосибирской области.

По данным на 14:00 сильный ветер повредил поселения в 21 муниципальном образовании Новосибирской области (Венгеровский, Усть-Таркский, Маслянинский, Северный, Коченевский, Колыванский, Тогучинский, Новосибирский, Черепановский, Красноозерный, Чановский, Чистоозерный, Искитимский, Чулымский, Болотнинский, Мошковский, Куйбышевский, Сузунский районы, г. Обь, г. Искитим).

Для устранения аварий в области работают 106 бригад РЭС. В Карасукском районе и г. Бердске электроснабжение восстановлено в полном объёме.

Ранее Сиб.фм сообщал, что ураган сорвал крышу с общежития в Ленинском районе. Из-за непогоды остались без света 14 530 жителей области.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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