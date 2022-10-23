В Новосибирске ураганный ветер сорвал крышу с общежития в Ленинском районе

Фото из тг-канала АСТ
В воскресенье, 23 октября, ураганный ветер сорвал крышу со здания общежития в Ленинском районе Новосибирска.
В Новосибирске сильный ветер сорвал крышу со здания общежития в Ленинском районе. Инцидент произошёл утром 23 октября. Кадры с места ЧП опубликовал тг-канал АСТ.
На видео запечатлен двор общежития, расположенного неподалёку от площади Энергетиков. Металлическая кровля лежит на земле. Листы железа упали рядом с припаркованным авто.
В ГУ МЧС по Новосибирской области подтвердили факт происшествия. На месте работают экстренные службы.
Информация о пострадавших и масштабе ущерба пока не поступала.
Как ранее писал Сиб.фм, 23 октября в Новосибирске ожидается ветер с порывами до 28 метров в секунду. Накануне МЧС распространило штормовое предупреждение.
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