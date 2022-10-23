Мужчина открыл стрельбу по ларьку с шаурмой в Новосибирске

Фото: группа «АСТ-54»

Мужчина расстрелял ларёк с шаурмой в Ленинском районе Новосибирска.

В воскресенье, 23 октября, мужчина открыл огонь по ларьку с шаурмой. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» во Вконтакте.

Как сообщает автор публикации, на Геодезической, 2/1 во время конфликта двух групп пьяных местных жителей один из мужчин совершил несколько выстрелов из неустановленного оружия. После звуков выстрелов очевидцы увидели разбитые стёкла в точке продажи шаурмы.

Вооруженный мужчина зашел в здание общежития НГТУ. На место происшествия вызвали группу быстрого реагирования, которая нейтрализовала стрелка.

Подробности происшествия неизвестны, о пострадавших не сообщается.

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