Штормовой ветер сдвинул крышу спортзала школы в Мочище под Новосибирском

Фото и видео: АиФ-Новосибирск
Часть кровли школы в Мочище под Новосибирском сдвинулась от сильного ветра 23 октября.
В воскресенье, 23 октября, штормовой ветер сдвинул часть крыши школы в Мочище. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.
Ветер повредил часть кровли крыши. На месте работает восстановительная бригада и представители администрации района. По заявлению пресс-службы правительства региона, происшествие не повлияет на учебный процесс.
Кадры с места происшествия показал «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на очевидцев. На фото видно, что крыша школы №18 не упала на землю, а осталась свисать на скате. Не исключено, что незакрепленная поверхность упала позже от очередного сильного порыва ветра.
Информации о пострадавших и сопутствующих разрушениях пока нет.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области 14 530 жителей остались без света из-за непогоды.
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