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Штормовой ветер сдвинул крышу спортзала школы в Мочище под Новосибирском

Фото Штормовой ветер сдвинул крышу спортзала школы в Мочище под Новосибирском
Фото Штормовой ветер сдвинул крышу спортзала школы в Мочище под Новосибирском

Фото и видео: АиФ-Новосибирск

Часть кровли школы в Мочище под Новосибирском сдвинулась от сильного ветра 23 октября.

В воскресенье, 23 октября, штормовой ветер сдвинул часть крыши школы в Мочище. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

Ветер повредил часть кровли крыши. На месте работает восстановительная бригада и представители администрации района. По заявлению пресс-службы правительства региона, происшествие не повлияет на учебный процесс.

Кадры с места происшествия показал «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на очевидцев. На фото видно, что крыша школы №18 не упала на землю, а осталась свисать на скате. Не исключено, что незакрепленная поверхность упала позже от очередного сильного порыва ветра.

Информации о пострадавших и сопутствующих разрушениях пока нет.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области 14 530 жителей остались без света из-за непогоды.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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