Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

Упавший в Иркутске самолет СУ оставил без электричества 150 домов

Фото Упавший в Иркутске самолет СУ оставил без электричества 150 домов
Фото Упавший в Иркутске самолет СУ оставил без электричества 150 домов

Фото: ТАСС

Стали известны подробности падения военного самолета в Иркутске.

В воскресенье, 23 октября, в Иркутске на дом упал военный самолет категории СУ. Оба летчика погибли, пожар охватил площадь около 200 квадратных метров. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

Падение подтвердило и МЧС России. По данным ведомства, СУ-30 потерпел крушение в секторе частной застройки города во время испытательного полета. Пожар площадью около 200 квадратных метров к моменту публикации уже ликвидировали.

Фото Упавший в Иркутске самолет СУ оставил без электричества 150 домов 2

Адрес дома, на который упал самолет — улица Пржевальского, 32. Это частный дом на 2 семьи.

Как сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, никто из местных жителей не пострадал.

Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.

Фото Упавший в Иркутске самолет СУ оставил без электричества 150 домов 3

По данным из открытых источников, серийно СУ-30 изготавливаются на Иркутском авиазаводе.

Напомним, 17 октября истребитель-бомбардировщик СУ-34 врезался в жилой девятиэтажный дом в Ейске. 15 человек погибли, площадь пожара составила более 2000 квадратных метров.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

19501
В Новосибирске пункт подготовки мобилизованных продолжил работу после отправки призывников
15248
В Новосибирске мобилизованные составили список необходимых вещей перед отправкой на СВО
14339
Климатический кошмар: россиян предупредили о жуткой зиме 2023 года
13916
Мужчины в Новосибирской области получили повестки в военкомат на 25 октября
13757
Названы 3 региона России с самой высокой смертностью пенсионеров
13328
Кремль оценил возможность введения двухлетней службы в армии
12717
На волоске от развода: 5 признаков того, что браку пришёл конец