Упавший в Иркутске самолет СУ оставил без электричества 150 домов

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Стали известны подробности падения военного самолета в Иркутске.

В воскресенье, 23 октября, в Иркутске на дом упал военный самолет категории СУ. Оба летчика погибли, пожар охватил площадь около 200 квадратных метров. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

Падение подтвердило и МЧС России. По данным ведомства, СУ-30 потерпел крушение в секторе частной застройки города во время испытательного полета. Пожар площадью около 200 квадратных метров к моменту публикации уже ликвидировали.

Адрес дома, на который упал самолет — улица Пржевальского, 32. Это частный дом на 2 семьи.

Как сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, никто из местных жителей не пострадал.

Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.

По данным из открытых источников, серийно СУ-30 изготавливаются на Иркутском авиазаводе.

Напомним, 17 октября истребитель-бомбардировщик СУ-34 врезался в жилой девятиэтажный дом в Ейске. 15 человек погибли, площадь пожара составила более 2000 квадратных метров.