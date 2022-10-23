В Новосибирске открыли 16-метровый уличный скалодром

Фото: Анна Терешкова

В Новосибирске открыли уличный скалодром высотой с пятиэтажный дом.

В воскресенье, 23 октября, в Новосибирске открылся уличный скалодром. В день открытия на объекте прошел турнир по ледолазанью среди профессионалов. Об этом сообщила вице-мэр города Анна Терешкова.

Скалодром установили по адресу ул. Фабричная, 2. Его высота составляет 16 метров — это выше 5-этажного дома.

В чемпионате в день открытия приняли участие более 100 спортсменов из Кемерово, Томска, Красноярска и Новосибирска.

Любители также могли попробовать свои силы в сопровождении инструктора и на более простых трассах.

Турнир организовал городской гражданско-патриотический центр, а тренажер установили благодаря грантовой поддержке фонда Потанина и фонда Президентских грантов проектов «Ледовая грань» и «Ледовая платформа».

Напомним, 23 октября — день, когда порывы штормового ветра достигали скорости 28 м/с, и без электричества остались около 15 тысяч жителей области.