В Новосибирске открыли 16-метровый уличный скалодром

Фото: Анна Терешкова
В Новосибирске открыли уличный скалодром высотой с пятиэтажный дом.
В воскресенье, 23 октября, в Новосибирске открылся уличный скалодром. В день открытия на объекте прошел турнир по ледолазанью среди профессионалов. Об этом сообщила вице-мэр города Анна Терешкова.
Скалодром установили по адресу ул. Фабричная, 2. Его высота составляет 16 метров — это выше 5-этажного дома.
В чемпионате в день открытия приняли участие более 100 спортсменов из Кемерово, Томска, Красноярска и Новосибирска.
Любители также могли попробовать свои силы в сопровождении инструктора и на более простых трассах.
Турнир организовал городской гражданско-патриотический центр, а тренажер установили благодаря грантовой поддержке фонда Потанина и фонда Президентских грантов проектов «Ледовая грань» и «Ледовая платформа».
Напомним, 23 октября — день, когда порывы штормового ветра достигали скорости 28 м/с, и без электричества остались около 15 тысяч жителей области.
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