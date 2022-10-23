В Новосибирске прокуратура начала проверку из-за сорванной крыши общежития

Фото ГУ МЧС по Новосибирской области
В Новосибирске прокуратура Ленинского района начала проверку из-за сорванном ветром крыши общежития на улице Станционной.
Проверку своевременности капитального ремонта в общежитии по улице Станционная, 8 в Новосибирске проверит прокуратура после срыва крыши утром 23 октября.
"Прокуратурой Ленинского района г. Новосибирска организована проверка соблюдения жилищного законодательства в отношении управляющей компании по факту частичного срыва кровли общежития по ул. Станционная д. 8", — сообщили в надзорном ведомстве.
В частности, правоохранители выяснят, своевременно ли проводился капитальный ремонт кровли здания.
Также прокуроры контролируют соблюдение прав эвакуированных жильцов.
Как ранее сообщалось, после срыва крыши из здания общежития были эвакуированы 13 человек. В мэрии сообщили, что в случае необходимости жильцы из пострадавших квартир будут расселены в муниципальный маневренный жилой фонд.
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