В Новосибирске прокуратура начала проверку из-за сорванной крыши общежития

Фото ГУ МЧС по Новосибирской области

В Новосибирске прокуратура Ленинского района начала проверку из-за сорванном ветром крыши общежития на улице Станционной.

Проверку своевременности капитального ремонта в общежитии по улице Станционная, 8 в Новосибирске проверит прокуратура после срыва крыши утром 23 октября.

"Прокуратурой Ленинского района г. Новосибирска организована проверка соблюдения жилищного законодательства в отношении управляющей компании по факту частичного срыва кровли общежития по ул. Станционная д. 8", — сообщили в надзорном ведомстве.

В частности, правоохранители выяснят, своевременно ли проводился капитальный ремонт кровли здания.

Также прокуроры контролируют соблюдение прав эвакуированных жильцов.

Как ранее сообщалось, после срыва крыши из здания общежития были эвакуированы 13 человек. В мэрии сообщили, что в случае необходимости жильцы из пострадавших квартир будут расселены в муниципальный маневренный жилой фонд.