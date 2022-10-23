Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

В Новосибирске прокуратура начала проверку из-за сорванной крыши общежития

Фото В Новосибирске прокуратура начала проверку из-за сорванной крыши общежития
Фото В Новосибирске прокуратура начала проверку из-за сорванной крыши общежития

Фото ГУ МЧС по Новосибирской области

В Новосибирске прокуратура Ленинского района начала проверку из-за сорванном ветром крыши общежития на улице Станционной.

Проверку своевременности капитального ремонта в общежитии по улице Станционная, 8 в Новосибирске проверит прокуратура после срыва крыши утром 23 октября.

"Прокуратурой Ленинского района г. Новосибирска организована проверка соблюдения жилищного законодательства в отношении управляющей компании по факту частичного срыва кровли общежития по ул. Станционная д. 8", — сообщили в надзорном ведомстве.

В частности, правоохранители выяснят, своевременно ли проводился капитальный ремонт кровли здания.

Также прокуроры контролируют соблюдение прав эвакуированных жильцов.

Как ранее сообщалось, после срыва крыши из здания общежития были эвакуированы 13 человек. В мэрии сообщили, что в случае необходимости жильцы из пострадавших квартир будут расселены в муниципальный маневренный жилой фонд.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

19501
В Новосибирске пункт подготовки мобилизованных продолжил работу после отправки призывников
15248
В Новосибирске мобилизованные составили список необходимых вещей перед отправкой на СВО
14339
Климатический кошмар: россиян предупредили о жуткой зиме 2023 года
13916
Мужчины в Новосибирской области получили повестки в военкомат на 25 октября
13757
Названы 3 региона России с самой высокой смертностью пенсионеров
13328
Кремль оценил возможность введения двухлетней службы в армии
12717
На волоске от развода: 5 признаков того, что браку пришёл конец