В Новосибирске загорелся трамвай с пассажирами на улице Связистов

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В воскресенье, 23 октября, в Новосибирске произошёл пожар в салоне трамвая.

Трамвай с пассажирами загорелся в Новосибирске на улице Связистов утром 23 октября. В результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании трамвая в Ленинском районе города поступил от очевидцев в 9:49.

"До прибытия первого пожарного расчета горение было ликвидировано. Также из трамвая самостоятельно эвакуировались люди", — уточнили в спасательном ведомстве.

По предварительной версии, причиной возгорания на площали 0,1 кв метр, стала электропроводка.

За последнюю неделю это уже второй случай возгорания трамвая в Ленинском районе Новосибирска. 20 октября пожар произошел в трамвае № 15, когда в салоне находились пассажиры. Около 30 человек эвакуировались самостоятельно.

Предварительно, горела электропроводка под полом трамвая.

9 мая, в День Победы, трамвай № 14 загорелся на остановке «Почтовая» в Дзержинском районе Новосибирска.