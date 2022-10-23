Водители возмутились перевозкой щебня в открытых грузовиках по Новосибирску

Фото: группа «АСТ-54»
Жители опасаются грузовиков с сыпучим грузом на дорогах Новосибирска.
Водители в Новосибирске отметили, что грузовики с открытым кузовом, перевозящие сыпучий груз, могут привести к ДТП. Свои опасения они выразили в группе «АСТ-54» во Вконтакте.
Автор публикации отметил, что после проезда грузовиков мелкие камни вылетают на дорогу или попадают в лобовое стекло автомобилям, которые едут за ними. Вероятность таких ситуаций возрастает при сильном ветре — например, при движении по мосту — или на дорогах с неровным покрытием.
Ранее жительница Новосибирска пожаловалась на осыпающийся Димитровский мост.
Также в Новосибирске дети разбили камнем лобовое стекло автомобиля.
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