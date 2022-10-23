Мужчины в Новосибирской области получили повестки в военкомат на 25 октября

Фото Сиб.фм, скриншот со страницы в соцсети в "ВК"

В Новосибирской области мужчины продолжают получать повестки в военкомат в рамках частичной мобилизации.

Жители Искитимского района Новосибирской области получили повестки в военкомат на 25 и 28 октября. Об этом сообщается в местном паблике в "ВК".

"Вчера по месту жительства повестку принесли на 28 октября. Кому-то ещё приходили? Или я один такой везунчик?", — задал вопрос подписчик группы.

Как выяснилось, повестки на последние числа октября получили многие искитимцы.

"У меня на 25 октября, в 11.00", — откликнулся Юрий Д. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — ред).

"Вчера родственнику вручили тоже на 25 октября", — добавила Людмила Ч.

"Не горюй, нас много на 25 октября", — вступил в "перекличку" Максим К.

"Не один! порядка 10ти повесток принесли на работу цемзаводу. И есть другие кому тоже вчера пришли повестки домой или на работу", — написала еще одна подписчица паблика.

Со слов жителя Искитима Максима К., повестку ему принесли 20 октября.

"А 25-го явка с вещами", — уточнил мужчина. Он также добавил, что проходил службу в Алейске и к мобилизации относится спокойно — "Всё будет в лучшем виде".

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе прямого эфира сообщил, что основной объем задания по частичной мобилизации регион выполнил. Мобилизационные мероприятия планируется завершить до конца октября.

Президент РФ Владимир Путин 14 октября также подчеркнул, что мобилизация завершится в течение двух недель.

Призвать планируется 300 тысяч военнослужащих, при этом мобилизовано уже порядка 260 тысяч мужчин.

Напомним, 20 октября из Новосибирской области в зону СВО был направлен первый эшелон мобилизованных. При этом на базе центра подготовки и слаживания подразделений продолжаются мероприятия боевой подготовки. Мобилизованные продолжают прибывать в часть из районов Новосибирской области, а также из Иркутской области и Красноярского края.