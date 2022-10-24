Автомобиль скорой помощи попал в ДТП в Новосибирске

Фото: группа «АСТ-54»
В Новосибирске автомобиль скорой помощи попал в аварию.
Подписчики группы «АСТ-54» во «ВКонтакте» сообщили об аварии на пересечении улиц Кирова и Никитина с участием скорой помощи и компактного автомобиля. Водитель второй машины не уступил дорогу скорой на перекрестке.
В ДТП нет пострадавших, однако движение транспорта на перекрестке было временно затруднено.
Ранее МЧС Новосибирской области предупреждала жителей региона о гололеде, мокром снеге и сильном ветре 24 октября в Новосибирске.
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