Автомобиль скорой помощи попал в ДТП в Новосибирске

Фото: группа «АСТ-54»

В Новосибирске автомобиль скорой помощи попал в аварию.

Подписчики группы «АСТ-54» во «ВКонтакте» сообщили об аварии на пересечении улиц Кирова и Никитина с участием скорой помощи и компактного автомобиля. Водитель второй машины не уступил дорогу скорой на перекрестке.

В ДТП нет пострадавших, однако движение транспорта на перекрестке было временно затруднено.

Ранее МЧС Новосибирской области предупреждала жителей региона о гололеде, мокром снеге и сильном ветре 24 октября в Новосибирске.