МЧС предупредила о гололеде и сильном ветре ночью 24 октября в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске ночью 24 октября ожидается мокрый снег и ветер.

Ночью 24 октября в Новосибирской области ожидается дождь, мокрый снег, гололед и ветер 17-22 м/с. Об этом жителей предупредила МЧС региона по СМС.

Ночью с 23 на 24 октября в Новосибирской области ожидается похолодание до -5 градусов. Утром и в течение дня будет облачно с прояснениями, в отдельных районах ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, ночью по востоку местами умеренные осадки в виде мокрого снега и снега. В отдельных районах отложение мокрого снега. На дорогах гололедица.

Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает об ухудшении видимости в дожде до 2 километров.

Напомним, 23 октября в Новосибирской области был штормовой ветер с порывами до 28 м/с, который сносил крыши домов, ломал деревья, опрокидывал остановки и оставил без электричества почти 15 тысяч человек.

Когда ветер утих, в городе началась снежная метель.