Жители Новосибирска показали разрушения, нанесенные ураганным ветром 23 октября

Фото и видео: ГУ МЧС по Новосибирской области, группа «Инцидент Новосибирск», «АСТ-54», «Моя Первомайка», коллаж Сиб.фм

Жители Новосибирска поделились фотографиями последствий шторма в городе.

23 октября в Новосибирской области скорость ветра достигала скорости 28 метров в секунду. Жители города и области поделились фотографиями разрушений, которые нанесла стихия.

У общежития по улице Станционная, 8 ветер сорвал кусок крыши и откинул на несколько метров. Прокуратура Ленинского района начала проверку своевременности капитального ремонта в здании.

На улице 25 лет Октября от ветра часть фасада обвалилась и упала на капот автомобиля, оставив заметную вмятину.

На улице Громова, 7 с фасада дома на автомобиль упала часть вывески с мягким знаком. Деталь повредила заднюю часть корпуса LADA.

Из нескольких мест области поступали сообщения об упавших от ветра остановках общественного транспорта.

Также сообщают о многочисленных упавших деревьях как в городской черте, так и на федеральных трассах.

В Мочище ветер сдул кусок кровли крыши со здания школы №18. Как сообщили в правительстве Новосибирской области, ситуация под контролем, и инцидент не изменит график учебы.