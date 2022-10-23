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Жители Новосибирска показали разрушения, нанесенные ураганным ветром 23 октября

Фото Жители Новосибирска показали разрушения, нанесенные ураганным ветром 23 октября
Фото Жители Новосибирска показали разрушения, нанесенные ураганным ветром 23 октября

Фото и видео: ГУ МЧС по Новосибирской области, группа «Инцидент Новосибирск», «АСТ-54», «Моя Первомайка», коллаж Сиб.фм

Жители Новосибирска поделились фотографиями последствий шторма в городе.

23 октября в Новосибирской области скорость ветра достигала скорости 28 метров в секунду. Жители города и области поделились фотографиями разрушений, которые нанесла стихия.

У общежития по улице Станционная, 8 ветер сорвал кусок крыши и откинул на несколько метров. Прокуратура Ленинского района начала проверку своевременности капитального ремонта в здании.

Фото Жители Новосибирска показали разрушения, нанесенные ураганным ветром 23 октября 2

На улице 25 лет Октября от ветра часть фасада обвалилась и упала на капот автомобиля, оставив заметную вмятину.

Фото Жители Новосибирска показали разрушения, нанесенные ураганным ветром 23 октября 3

На улице Громова, 7 с фасада дома на автомобиль упала часть вывески с мягким знаком. Деталь повредила заднюю часть корпуса LADA.

Фото Жители Новосибирска показали разрушения, нанесенные ураганным ветром 23 октября 4

Из нескольких мест области поступали сообщения об упавших от ветра остановках общественного транспорта.

Фото Жители Новосибирска показали разрушения, нанесенные ураганным ветром 23 октября 5

Фото Жители Новосибирска показали разрушения, нанесенные ураганным ветром 23 октября 6

Фото Жители Новосибирска показали разрушения, нанесенные ураганным ветром 23 октября 7

Также сообщают о многочисленных упавших деревьях как в городской черте, так и на федеральных трассах.

Фото Жители Новосибирска показали разрушения, нанесенные ураганным ветром 23 октября 8

Фото Жители Новосибирска показали разрушения, нанесенные ураганным ветром 23 октября 9

В Мочище ветер сдул кусок кровли крыши со здания школы №18. Как сообщили в правительстве Новосибирской области, ситуация под контролем, и инцидент не изменит график учебы.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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