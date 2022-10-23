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После штормового ветра в Новосибирске 23 октября началась снежная метель

Фото После штормового ветра в Новосибирске 23 октября началась снежная метель
Фото После штормового ветра в Новосибирске 23 октября началась снежная метель

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Сильная снежная метель пришла в Новосибирск на смену штормовому ветру.

В воскресенье, 23 октября, в Новосибирской области в первой половине дня штормовой ветер снёс крыши зданий, оставил без света около 15 тысяч человек и повалил деревья в населенных пунктах. Когда ветер стих, началась снежная метель, которая затрудняет видимость.

Из-за низкой температуры снег остается на земле и на 17:00 продолжает падать по всему городу. По данным сервиса Яндекс.Погода, снегопад не прекратится до утра понедельника, 24 октября.

Из самых значимых повреждений, которые успел причинить штормовой ветер за полдня — повреждение линий электроэнергии (14 530 жителей области остались без света), сорванная с общежития крыша (жильцов расселят в муниципальный жилой фонд), множество поваленных деревьев и кусок фасада, упавший на автомобиль.

ГУ МЧС региона рассылало предупреждения о сильном ветре по СМС.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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