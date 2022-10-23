В Новосибирске ураганный ветер повалил деревья в Академгородке

Фото из телеграм-канала НСК-2020 Советский

В воскресенье, 23 октября, ураганный ветер повалил несколько деревьев в новосибирском Академгородке.

В Новосибирске сильный ветер повалил деревья в Академгородке. Упавший ствол полностью перекрыл Университетский проспект возле НГУ. Об этом 23 октября сообщают "Родные берега" со ссылкой на читателей.

Ещё одно упавшее дерево заметили жители у дома № 29 на Морском проспекте. Оно упало прямо на проезжую часть.

Последствия урагана зафиксировали новосибирцы и на улице Сиреневой — там дерево сломано почти пополам.

Самое серьезное ЧП из-за непогоды произошло в Новосибирске утром 23 октября. Порыв ветра сорвал крышу со здания общежития в Ленинском районе города. Из здания были эвакуированы жильцы 3 этажа — всего 13 человек.

Сорванная кровля повредила коммуникации и линии электропередачи, на месте сейчас работают экстренные службы.

Напомним, ранее ГУ МЧС по Новосибирской области распространило экстренное предупреждение о сильном ветре до 28 метров в секунду 23 октября.