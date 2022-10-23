В Новосибирске куски фасада упали на припаркованный автомобиль

Фото из группы "Инцидент Новосибирск"

В Новосибирске из-за сильного ветра фрагменты штукатурки упали на капот припаркованного на улице 25 лет Октября автомобиля.

В воскресенье, 23 октября, штормовой ветер уронил куски фасада дома на припаркованный автомобиль. Инцидент произошёл у здания по улице 25 лет Октября. Об этом сообщается в паблике "Инцидент Новосибирск".

По данным автора поста, речь идет о доме № 25 — это четырёхэтажное строение 1952 года постройки.

Судя по снимку, у дома припарковано сразу несколько автомобилей, но больше всего не повезло белому седану. Капот иномарки получил серьезные повреждения. Не исключено, что пострадало также и лобовое стекло.

«Сегодня ветрено. Дом обсыпается. Выходить из дома страшно», — пишет подписчица.

Она также добавила, что жильцы ожидали ремонта фасада еще в 2021 году, однако этого не произошло.

Из-за ураганного ветра 23 октября в Новосибирске пострадали не только припаркованные машины. Утром порыв ветра сорвал крышу со здания общежития в Ленинском районе.

В Академгородке жители сообщают о многочисленных поваленных деревьях.

Напомним, разгул стихии продлится в регионе вплоть до понедельника, 24 октября. Синоптики предупреждают о ветре с порывами до 28 метров в секунду, мокром снеге и гололёде.