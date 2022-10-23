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Гололед и мокрый снег ожидаются в Новосибирской области 24 октября

Фото Гололед и мокрый снег ожидаются в Новосибирской области 24 октября
Фото Гололед и мокрый снег ожидаются в Новосибирской области 24 октября

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» предупредило жителей Новосибирской области о сильном ветре и мокром снеге в ночь на 24 октября.

В начале недели, 24 октября, в Новосибирской области ожидается сильный ветер с порывами до 28 метров в секунда, а также дождь, переходящий в снег. Об этом сообщили в региональной гидрометеослужбе.

Экстремальная погода обрушилась на регион еще 23 октября. Штормовой ветер в Новосибирске сорвал крышу со здания общежития и повалил деревья.

В понедельник, 24 октября, опасные погодные явления сохранятся.

"Ночью на понедельник, 24 октября, по всему региону ожидаются местами осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, местами сильные осадки, гололедные явления, отложение мокрого снега, усиление ветра 17-22 м/с, похолодание", — предостерегли жителей в ГУ МЧС.

В спасательном ведомстве призвали новосибирцев отказаться от прогулок с детьми на колясках, ограничить использование личного транспорта.

"Во время поездок, особенно на дальние расстояния, необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию", — напомнили в МЧС.

Также сибиряков призвали не оставлять машины под старыми и ветхими деревьями или в зоне электропроводов. Из-за налипания снега возможно падение конструкций.

В случае возникновения ЧП звонить по номеру «112».

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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