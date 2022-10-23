Гололед и мокрый снег ожидаются в Новосибирской области 24 октября

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» предупредило жителей Новосибирской области о сильном ветре и мокром снеге в ночь на 24 октября.
В начале недели, 24 октября, в Новосибирской области ожидается сильный ветер с порывами до 28 метров в секунда, а также дождь, переходящий в снег. Об этом сообщили в региональной гидрометеослужбе.
Экстремальная погода обрушилась на регион еще 23 октября. Штормовой ветер в Новосибирске сорвал крышу со здания общежития и повалил деревья.
В понедельник, 24 октября, опасные погодные явления сохранятся.
"Ночью на понедельник, 24 октября, по всему региону ожидаются местами осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, местами сильные осадки, гололедные явления, отложение мокрого снега, усиление ветра 17-22 м/с, похолодание", — предостерегли жителей в ГУ МЧС.
В спасательном ведомстве призвали новосибирцев отказаться от прогулок с детьми на колясках, ограничить использование личного транспорта.
"Во время поездок, особенно на дальние расстояния, необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию", — напомнили в МЧС.
Также сибиряков призвали не оставлять машины под старыми и ветхими деревьями или в зоне электропроводов. Из-за налипания снега возможно падение конструкций.
В случае возникновения ЧП звонить по номеру «112».
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Теги
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают