Боец новосибирского отряда «Ермак» написал песню о СВО

Фото: группа «СПЕЦНАЗ «ЕРМАК» во «ВКонтакте»

Военнослужащий новосибирского отряда спецназа «Ермак» написал и исполнил песню о специальной военной операции на территории Украины под названием «Zа нами праVда».

Группа «Спецназ «Ермак» во «ВКонтакте» разместила песню «Zа нами праVда» об СВО на Украине под авторством одного из бойцов отряда. Не указаны место и время записи песни, однако качество записи указывает на работу в студии.

Исполнитель песни рассказывает о буднях военных в Донбассе и Луганске и рассуждает об СВО на Украине в целом: «Нас одна беда сплотила, мы стали единым целым, чтобы эта язва и дальше развиться не сумела».

Боец также обращается к матери, родине и всем россиянам: «сли спросишь «зачем», отвечу просто: «Так надо», слышишь, родная, не плачь, ты воспитала солдата».

Ранее Сиб.фм сообщал об отправке второго эшелона мобилизованных из Новосибирска в зону проведения СВО.