Депутат из Новосибирска Антонов прокомментировал слова телеведущего Красовского о «сжигании детей»

Скриншот из тг-канала RT на русском, фото из соцсетей Ростислава Антонова, коллаж Сиб.фм

Депутат новосибирского горсовета, активно помогающий гражданским и военным в зоне СВО, высказался о скандальном заявлении ведущего Антона Красовского.

Ростислав Антонов, депутат Горсовета Новосибирска, осудил высказывание экс-ведущего RT Антона Красовского о «сжигании детей». Об этом политик заявил в своих соцсетях.

«Главное что нужно помнить, что и дети Киева и дети Одессы и дети других регионов бывшей Украины это и наши дети тоже. И ведем борьбу мы в том числе за то, какими они будут. Вырастут ли они зверями как азовцы или людьми. А для того чтобы они выросли людьми нам нужно не просто победить, но и самим не потерять человеческий облик», — прокомментировал слова Красовского депутат (орфография и пунктуация автора сохранены. — прим. Сиб.фм).

Накануне сотрудник RT оказался в центре скандала из-за слов про украинских детей. После этого ведущий извинился перед теми, кого задело это высказывание. Тем не мене, главный редактор канала Маргарита Симоньян уже отстранила Красовского от работы, назвав его слова «омерзительными».

Напомним, Антон Красовский сравнил «антипрививочников» с дезертирами.