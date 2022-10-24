Мрут как мухи: в 3 регионах России зафиксирована гигантская смертность пенсионеров

Фото: pixabay.com

В течении всего одного года в России стало на два миллиона пенсионеров меньше. Откуда берутся такие рекордные цифры, ведь дело не только в смертности и ковиде, утверждают специалисты. Попробуем разобраться.

Куда делся прирост пенсионеров?

Резкий прирост пенсионеров в нашей стране наблюдался в 2018 году. Далее последовала пенсионная реформа и уже через год пенсионный фонд назначил пенсий на 41 % меньше, чем до неё.

Далее, в 2020-м году к нам пожаловал коронавирус. В первый же год триумфального шествия заразы, в России увеличилась смертность на 17 %. Подавляющее большинство жертв ковида – пожилые люди. Прирост смертности составил почти 27% и стал беспрецедентным с 1947 года.

Не последнюю роль в смертности российских пенсионеров сыграл резкий рост инфляции в первые месяцы 2021 года. Он привел к тому, что впервые с 2016 года в стране зафиксировано сокращение пенсий в реальном выражении.

Повышение пенсий не спасло от смертности

В нынешнем году средняя пенсия в России увеличилась на 835 рублей и составила 15 762 рубля. То есть государственная индексация составила 5,6%. Однако инфляция при этом «разогналась» до 5,7% и полностью «съела» госнадбавку.

Где пенсионерам особо тяжко?

По данным Росстата, самая высокая смертностью среди людей пенсионного возраста зафиксирована в Новгородской, Амурской, Курской, Рязанской и Еврейской автономной областях. В этих регионах на 100 тысяч жителей пенсионного возраста пришлось почти шесть тысяч смертей.

Наименьшее число смертей среди пожилых людей отмечено в Ингушетии, Ямало-Ненецком, Чукотском и Ханты-Мансийском автономных округах, а также в Дагестане. Здесь на 100 тысяч пенсионеров приходилось не более трёх тысяч смертей.