Мужчины с голым торсом устроили драку на дороге в Новосибирске

Фото: «АСТ-54»

В Новосибирске полуголые мужчины устроили драку на проезжей части.

В понедельник, 24 октября, двое мужчин с голым торсом подрались на дороге в Железнодорожном районе Новосибирска. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» во Вконтакте.

Драка произошла на перекрестке улиц Ленина и Челюскинцев. До начала причинения друг другу травм мужчины сняли куртки и одежду выше пояса. Оставшись в одних штанах, они вышли на регулируемый пешеходный переход и начали драться перед ожидающими проезда автомобилями.

В процессе драки с одного из мужчин слетели оба ботинка. Спустя минуту оба упали на землю, после чего разошлись.

Судя по движениям, оба дерущихся были пьяны.

Ранее Сиб.фм сообщал, что купающихся в Оби новосибирских спортсменов приняли за тонущих пьяниц.

Также в начале октября 2022 года женщина босиком убегала от пьяного мужа по улице Петухова.