Новосибирская область вернулась в топ-10 по объёму ввода жилья

Фото Максима Николаева

В Новосибирской области ввели в эксплуатацию более полутора миллионов квадратных метров жилья с начала года.

С января по сентябрь 2022 года в Новосибирской области ввели в эксплуатацию 1773,1 тысячи квадратных метров жилых помещений. По этому показателю регион занял 10 место в рейтинге регионов России. Об этом сообщил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

Только в сентябре ввели 270,3 тысячи квадратов — это больше, чем в сентябре 2021 года, почти на 21%. А за неполный год прирост составил 55%. Если учитывать региональные итоги за 9 месяцев, то Новосибирская область попадает в топ-5 по темпам ввода многоквартирных домов.

По объему Индивидуального Жилищного Строительства регион поднялся с 18 места на 17: только за 9 месяцев 2022 года в эксплуатацию сдали больше жилья, чем за 12 месяцев в 2017-2019 годах.

«Подравнялись темпы роста и индустриального жилья и ИЖС, за полугодие население увеличило ввод жилья на 84%, а многоэтажное строительство приросло на 61%. По итогам 9 месяцев рост в многоквартирном секторе составил 56%, а в ИЖС 53,5%», — отмечает Сергей Николаев.

По удельному весу индустриального строительства Новосибирская область уступает только Москве, Санкт-Петербургу и Мурманской области.

За 9 месяцев было построено 23,8 тысяч квартир. Это на 4,9 тысячи больше, чем в 2021 году и на 5,5 тысяч квартир превышает объём продаж новостроек.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жители Сибири назвали недвижимость, золото и вклады самыми перспективными для инвестиций.

Также независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев назвал лидеров ввода жилья в Новосибирске по итогам 3 кварталов 2022 года.