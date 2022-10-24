Новосибирцы встали в пробке на площади Труда

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Жители Новосибирска встали в пробке, образовавшейся на площади Труда.

По информации 2ГИС, утром, 24 октября, на площади Труда возникла пробка из-за ДТП на трамвайных путях. Заторы образовались на улицах Станционной и Станиславского.

На данный момент ситуация с пробками оценивается в 6 баллов, автомобили стоят на Советском шоссе, на улице Большевистской, в также Октябрьском мосту в сторону правого берега.

Ранее Сиб.фм сообщал о двукратном увеличении цен на такси в Новосибирске из-за снегопада.