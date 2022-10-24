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В Новосибирске из-за снегопада 24 октября цены на такси выросли в 2 раза

Фото В Новосибирске из-за снегопада 24 октября цены на такси выросли в 2 раза
Фото В Новосибирске из-за снегопада 24 октября цены на такси выросли в 2 раза

Коллаж: Сиб.фм

Жительница Новосибирска обратила внимание на резкий рост цен в такси из-за снегопада 24 октября.

Утром, 24 октября, цены на такси в Новосибирске выросли в два раза из-за ночного и утреннего снегопада. Метель началась в воскресенье, 23 октября после штормового ветра в первой половине дня.

В частности, цена за проезд от улицы Кошурникова до Кавалерийской составляет от 400 рублей. По словам одной из жительниц города, обычно эта трехминутная поездка обходится ей в 160-180 рублей.

Напомним, МЧС Новосибирской области предупреждала жителей региона о дожде, мокром снеге, похолодании до -5 градусов и гололеде в ночь с 23 на 24 октября.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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