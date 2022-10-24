Жители Новосибирска сняли на видео шторм на Обском море

Фото: Мария Попова / Группа «На ОбьГЭС (Новосибирск)» во «ВКонтакте»
Жители новосибирского микрорайона ОбьГЭС запечатлели воскресный шторм на обском море.
Днем в воскресенье, 23 октября, в Новосибирске дул ураганный ветер скоростью до 28 м/с, на Обском море из-за него поднялся шторм, заснятый жителями микрорайона ОбьГЭС.
По информации синоптиков, в этом микрорайоне порывы ветра усиливались до 26 м/с. Ветер достаточно высоко поднял волны, которые бились о прибрежные камни. Температура воды в Обском море опустилась уже до +6,3 градуса, средний уровень воды в водохранилище составляет 524 сантиметра.
Ранее Сиб.фм передавал предупреждение МЧС о гололеде и сильном ветре ночью 24 октября в Новосибирске. Кроме того, появлялась информация о восстановлении электроснабжения в 29 поселках региона после урагана 23 октября.
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