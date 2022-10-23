В 29 поселках Новосибирской области восстановили электроснабжение после урагана 23 октября

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Из 95 населенных пунктов Новосибирской области, в которых отключилось электричество, снабжение восстановили в 29.

В воскресенье, 23 октября, в Новосибирской области сильный ветер повредил линии энергоснабжения и лишил электричества 95 населенных пунктов. К 19:00 питание восстановили в 29 из них. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В восстановлении подачи электроэнергии участвуют 106 бригад РЭС. Они с утра работают над восстановлением восстановлением подачи электроэнергии, и к середине дня были подключены как минимум 29 населенных пунктов.

«Социально-значимые объекты с постоянным пребыванием граждан подключаются к электроснабжению в приоритетном порядке, оперативно обследуются и устраняются повреждения зданий, кровли», — сообщили в правительстве Новосибирской области.

«Каждый объект социальной инфраструктуры находится на повышенном контроле, оперативно принимаются все необходимые меры в каждом конкретном случае», — заявил заместитель губернатора Сергей Сёмка.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 14 530 жителей остались без света из-за непогоды.

Также после того, как ветер стих, в Новосибирске началась снежная метель.