В 29 поселках Новосибирской области восстановили электроснабжение после урагана 23 октября

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
Из 95 населенных пунктов Новосибирской области, в которых отключилось электричество, снабжение восстановили в 29.
В воскресенье, 23 октября, в Новосибирской области сильный ветер повредил линии энергоснабжения и лишил электричества 95 населенных пунктов. К 19:00 питание восстановили в 29 из них. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
В восстановлении подачи электроэнергии участвуют 106 бригад РЭС. Они с утра работают над восстановлением восстановлением подачи электроэнергии, и к середине дня были подключены как минимум 29 населенных пунктов.
«Социально-значимые объекты с постоянным пребыванием граждан подключаются к электроснабжению в приоритетном порядке, оперативно обследуются и устраняются повреждения зданий, кровли», — сообщили в правительстве Новосибирской области.
«Каждый объект социальной инфраструктуры находится на повышенном контроле, оперативно принимаются все необходимые меры в каждом конкретном случае», — заявил заместитель губернатора Сергей Сёмка.
Ранее Сиб.фм сообщал, что 14 530 жителей остались без света из-за непогоды.
Также после того, как ветер стих, в Новосибирске началась снежная метель.
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