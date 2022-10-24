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Полиция начала расследование после стрельбы по ларьку с шаурмой в Новосибирске

Фото Полиция начала расследование после стрельбы по ларьку с шаурмой в Новосибирске
Фото Полиция начала расследование после стрельбы по ларьку с шаурмой в Новосибирске

Фото: группа «АСТ-54»

Полиция проводит проверку после инцидента с расстрелом ларька с шаурмой в Новосибирске.

Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области сообщила о начале расследования расстрела ларька с шаурмой, который произошел 23 октября на Геодезической улице, 2/1.

Напомним, во время конфликта двух групп пьяных местных жителей один из мужчин совершил несколько выстрелов по ларьку с шаурмой, а затем зашел в здание общежития НГТУ, после чего был задержан сотрудниками ГБР. О пострадавших не сообщалось, в ларьке выстрелами были разбиты стекла.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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Теги

стрельба
полиция
проверка
шаурма
выстрел
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