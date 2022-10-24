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общество

Превращает в старуху: 5 ошибок в макияже, которые прибавляют 10 лет к возрасту

Фото Превращает в старуху: 5 ошибок в макияже, которые прибавляют 10 лет к возрасту
Фото Превращает в старуху: 5 ошибок в макияже, которые прибавляют 10 лет к возрасту

Freepik, authors: LordHenriVoton, FlyMint Agency, orica Poturak, sabyna75, PeopleImages, ValuaVitaly

Даже небольшие ошибки в макияже могут испортить задуманный образ и сделать лицо визуально старше. В материале Сиб.фм рассказываем о пяти самых распространенных ошибках в макияже девушек.

Не использовать пудру

Фото Превращает в старуху: 5 ошибок в макияже, которые прибавляют 10 лет к возрасту 2

По словам опытных визажистов, после нанесения тонального крема многие дамы забывают закрепить макияж пудрой и сразу приступают к контурингу. Это приводит к тому, что бронзирующее средство ложится неровно, из-за чего весь макияж выглядит «пятнистым». В итоге приходится растушевывать эти пятна дополнительно либо наносить тон повторно.

Слишком много туши

Фото Превращает в старуху: 5 ошибок в макияже, которые прибавляют 10 лет к возрасту 3

Эксперты по макияжу не стоит наслаивать туши слишком много. Для выразительного взгляда достаточно провести по ресницам кисточкой два-три раза. В противном случае макияж будет выглядеть тяжелым и неопрятным и добавит возраста.

Сложный оттенок румян

Фото Превращает в старуху: 5 ошибок в макияже, которые прибавляют 10 лет к возрасту 4

Специалисты советуют избегать сложных оттенков румян, которые трудно адаптировать под повседневный макияж. Чтобы не выглядеть старше, лучше отдавать предпочтение нежно-розовым и персиковым тонам, которые придадут лицу юношескую свежесть.

Кроме того, многие наносят румяна неправильно – в зону «треугольника» лица, под глазами. Визажисты же обычно используют их на выступающих яблочках щек. Самый простой способ не ошибиться с зоной – улыбнуться и растушевать румяна на щеках вверх к вискам.

Выходить карандашом за контур губ

Фото Превращает в старуху: 5 ошибок в макияже, которые прибавляют 10 лет к возрасту 5

Многие считают, что данный бьюти-прием зрительно увеличивает губы, но иногда он может навредить макияжу. По словам визажистов, основной объем у губ должен быть по центру. Чтобы создать его, необходимо начинать наносить карандаш по контуру от центра к внешним уголкам, а потом затемнить эту область карандашом. На центр губ нанести более светлый оттенок помады или блеск.

Несколько ярких акцентов

Фото Превращает в старуху: 5 ошибок в макияже, которые прибавляют 10 лет к возрасту 6

Сделать грамотно сразу несколько акцентов в макияже так, чтобы он смотрелся гармонично, под силу только профессионалам. Всем остальным эксперты рекомендуют ограничиться акцентом на одной зоне – либо глаза, либо губы. В противном случае есть риск получить раскрас, который сделает девушку визуально старше.

Ранее Сиб.фм писал о том, из-за чего так популярен «макияж без макияжа». Напомним, как сделать ультрамодный зимний демакияж, а также рассказываем о упражнениях для молодости.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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