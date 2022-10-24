Превращает в старуху: 5 ошибок в макияже, которые прибавляют 10 лет к возрасту

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Даже небольшие ошибки в макияже могут испортить задуманный образ и сделать лицо визуально старше. В материале Сиб.фм рассказываем о пяти самых распространенных ошибках в макияже девушек.

Не использовать пудру

По словам опытных визажистов, после нанесения тонального крема многие дамы забывают закрепить макияж пудрой и сразу приступают к контурингу. Это приводит к тому, что бронзирующее средство ложится неровно, из-за чего весь макияж выглядит «пятнистым». В итоге приходится растушевывать эти пятна дополнительно либо наносить тон повторно.

Слишком много туши

Эксперты по макияжу не стоит наслаивать туши слишком много. Для выразительного взгляда достаточно провести по ресницам кисточкой два-три раза. В противном случае макияж будет выглядеть тяжелым и неопрятным и добавит возраста.

Сложный оттенок румян

Специалисты советуют избегать сложных оттенков румян, которые трудно адаптировать под повседневный макияж. Чтобы не выглядеть старше, лучше отдавать предпочтение нежно-розовым и персиковым тонам, которые придадут лицу юношескую свежесть.

Кроме того, многие наносят румяна неправильно – в зону «треугольника» лица, под глазами. Визажисты же обычно используют их на выступающих яблочках щек. Самый простой способ не ошибиться с зоной – улыбнуться и растушевать румяна на щеках вверх к вискам.

Выходить карандашом за контур губ

Многие считают, что данный бьюти-прием зрительно увеличивает губы, но иногда он может навредить макияжу. По словам визажистов, основной объем у губ должен быть по центру. Чтобы создать его, необходимо начинать наносить карандаш по контуру от центра к внешним уголкам, а потом затемнить эту область карандашом. На центр губ нанести более светлый оттенок помады или блеск.

Несколько ярких акцентов

Сделать грамотно сразу несколько акцентов в макияже так, чтобы он смотрелся гармонично, под силу только профессионалам. Всем остальным эксперты рекомендуют ограничиться акцентом на одной зоне – либо глаза, либо губы. В противном случае есть риск получить раскрас, который сделает девушку визуально старше.

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