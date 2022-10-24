Принцесса и Людоед: на сцене «Первого театра» пройдет премьерный показ нового детского спектакля

Фото: «Первый театр»

Премьера спектакля «Принцесса и Людоед» (6+) состоится 29 октября в 12:00, 15:00 и 30 октября в 15:00.

Совы не то, чем кажутся. Не доверяйте своим глазам!

Добро пожаловать в мир «Принцессы и Людоеда»! Здесь в каждом торте таится ребенок. Люда — не женское имя, а старинное прозвище Людоеда. А Фрау Ракушка требует к себе уважения.

Авторы проекта придумали театральную игру в жанре «хор-ор» и вывели на сцену не только прекрасные стихи для детей поэтов-лианозовцев, но и самих авторов. Вместе с двумя друзьями — поэтами и детьми — Генрихом Сапгиром и Игорем Холиным маленькие зрители пройдут по лабиринту, полному неожиданных испытаний и героев и... спасут Принцессу. А может, всё будет наоборот? Не забудьте по дороге родителей!

*Краткая инструкция от Фрау Ракушки:

«Потерялись в лесу? Дышите.

Попали в тарелку к людоеду? Дышите.

Оказались под водой? Дышите.

Только у вас не получится. Ха-ха»

6+