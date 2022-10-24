Следком в Новосибирске открыл горячую линию для мобилизованных и их семей

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В Новосибирской области начала работать горячая линия для мобилизованных и их семей.

Следственное управление СК по Новосибирской области запустило горячую линию для мобилизованных и членов их семей. Об этом сегодня со ссылкой на ведомство сообщило издание «БФМ-Новосибирск».

«Мы занимаемся только расследованием уголовных дел. Если к нам обращается гражданин, но это не относится к нашей компетенции, обращение будет направляться по подведомственности. С каждым заявителем будем решать вопрос индивидуально. Кому-то будет достаточно разъяснить порядок обращения и обжалования, а кто-то будет настаивать, чтобы его обращение зарегистрировали, составили справку и направили в нужное ведомство», – сообщили журналисту BFM-Новосибирск в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Номер телефона горячей линии — 8 (383) 373-51-01. Специалисты отвечают на вопросы круглосуточно.

Как отметили в СК, деятельность ведомства ограничена Законом о Следственном комитете. Это значит, что следователи не имеют возможности влиять на работу других госорганов. Следственный комитет имеет право проводить проверки по фактам уклонения от призыва, за которое предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, ранее в Новосибирске пункт подготовки мобилизованных продолжил работу после отправки призывников.