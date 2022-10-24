В Новосибирске брату экс-начальника ТУАД Листопаду грозят колония строгого режима и 10 млн штрафа

Фото автора из процесса по делу ТУАД

В Железнодорожном районном суде подходит к концу рассмотрение уголовного дела одного из обвиняемых в получении взяток: 7,5 лет колонии грозит брату руководителя ТУАД Новосибирской области Игорю Листопаду.

Его задержали практически вместе с начальником ТУАД Новосибирской области Михаилом Чумановым. Игорь Листопад, как родственник, часто выступал посредником. В этом его обвинили, и речь шла об особо крупном размере. Сейчас процесс подходит к своему логическому завершению.

«24 октября 2022 года в Железнодорожном районном суде г. Новосибирска состоялись судебные прения по уголовному делу в отношении Листопада И.Н., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ», — сообщили в Железнодорожном районном суде.

По данной части уголовной статьи «Посредничество во взяточничестве» предусматривается наказание до 12 лет заключения со штрафом в 70 раз больше суммы взятки. В суде прокурор запросил наказание мягче.

«В ходе прений государственный обвинитель просил признать подсудимого виновным в совершении указанного преступления и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима со штрафом в размере 10 000 000 рублей, меру пресечения в виде домашнего ареста изменить на заключение под стражу»,

- добавляют в Железнодорожном районном суде.

Защита считает, что Игоря Листопада следует полностью оправдать. Тем временем, процесс по делу самого Михаила Чуманова и замминистра транспорта Сергея Ставицкого, который подчёркивает, что приставку «экс» ему примерять рано, продолжается. Все их эпизоды вы найдёте в этом материале. Как сообщили Сиб.фм их адвокаты, дело закончат рассматривать, скорее всего, к концу этого года.